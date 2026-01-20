¿Sabes discutir sanamente con tu pareja? Cuida tu relación con los consejos de la psicóloga Luisa López Madueño
¡No es lo que dices, es cómo lo dices! Es normal que todas las parejas enfrenten diferencias, pero ¿existe una manera sana para discutir? No pongas en peligro tu relación de pareja y checa los consejos de la Dra. Luisa López Madueño, psicóloga clínica e hipnoterapeuta. ¡Ojo a las señales de alerta!