¿Le ‘bajaron’ la chamba a Rahmar e Ismael? Rafa Polinesio nos enseña a preparar un delicioso panqué de naranja con arándanos. ¡Ingredientes y receta paso a paso!

¡Tiemblen Ismael y Rahmar! Rafa Polinesio nos acompañó en la cocina de VLA para enseñarnos a preparar un delicioso panqué de naranja con arándanos. ¡Sabor comprobado por Viviann y ‘El Capi’! ¿Será que lo veremos más seguido en la cocina de VLA?

