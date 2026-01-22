¿Cachetada con guante blanco? Ari Borovoy envía un firme mensaje a Lupita D’Alessio

Luego de que Lupita D’Alessio denunciara en sus redes sociales que BOBO Producciones no le pagó a a tiempo a su hijo Ernesto, Ari Borovoy respondió claro y contundente a la ‘Leona Dormida’. Entre otras cosas, el productor habló sobre los comentarios negativos que giran entorno a su empresa, principalmente de quienes lo señalaron como moroso. ¡Ojo al mensaje que le envió a D’Alessio!