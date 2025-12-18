¡Una más contra la violencia digital! Ariadne Díaz alza la voz tras las fuertes críticas por su corte de cabello
Luego de que usuarios en redes sociales lanzaran comentarios por su corte de cabello, Ariadne Díaz se suma a las actrices que alzan la voz contra la violencia digital. Sin embargo, la actriz asegura que ha tomado con serenidad los comentarios y dejó claro que sólo existe una opinión que realmente le importa.