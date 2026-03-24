Ariel López Padilla rompe el silencio sobre la infidelidad que sufrió Ana Bárbara
Ariel López Padilla opinó sobre el momento que está pasando Ana Bárbara luego de que se destapara la infidelidad de su esposo Ángel Muñoz y provocara un escándalo.
Ariel López Padilla, padre de María, quien vivió unos años con Ana Bárbara tras la muerte de su mamá Mariana Levy, opinó sobre el momento que está pasando la cantante de regional luego de que se destapara la infidelidad de su esposo Ángel Muñoz y provocara un gran escándalo. Aquí los detalles.