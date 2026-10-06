¡¿Planea monetizar con su trasero?! Arturo Carmona rompió el silencio y despejó la duda
Además de revelar si ha recibido propuestas indecorosas de parte de mujeres, Arturo Carmona contestó si tiene planes de monetizar con su trasero.
Así reaccionó Arturo Carmona al ser cuestionado si ha recibido propuestas indecorosas de parte de una mujer y fijó su postura sobre si un hombre debe denunciar o no a una mujer por acoso sexual. Además, despejó la duda: ¿estaría dispuesto a monetizar con su trasero que tanta sensación le causa al público?