Arturo Carmona rompe el silencio sobre el presunto responsable de abuso a su hija Melenie

Mientras Cruz Martínez enfrenta la denuncia por violencia familiar, interpuesta por Alicia Villarreal, Arturo Carmona revela en qué va el proceso legal de Melenie Carmona por presunto abuso.

Venga La Alegría

Mientras Cruz Martínez enfrenta la denuncia por violencia familiar, interpuesta por Alicia Villarreal, Arturo Carmona revela cómo Cruz enfrenta el proceso. Pero, ¿podría existir una buena comunicación entre Arturo Carmona y Alicia Villarreal?, ¿en qué va el proceso legal de Melenie Carmona por presunto abuso sexual? Esto fue lo que reveló Arturo Carmona.

