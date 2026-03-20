¿Ya se se separaron? Tras los audios y el escándalo, Ana Bárbara ya habría puesto distancia con Ángel Muñoz

Todo parece indicar que Ana Bárbara ya se habría separado de Ángel Muñoz, luego de la supuesta infidelidad, el escándalo de su esposo y la presión de sus hijos. Ángel Muñoz ya habría salido de la casa de Ana Bárbara en Beverly Hills tras escuchar los perturbadores audios de su esposo. Al momento, Ana Bárbara no ha hecho un pronunciamiento oficial.