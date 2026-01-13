inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

¿¡Le ‘robaron’ la ‘patada voladora’!? Así bailó Alfredo Adame en Gánale al Capi

Después de dedicarle a Flor Rubio su actuación en Gánale al Capi, Alfredo Adame le sacó brillo a la pista de Venga La Alegría, pero no contaba con que ‘El Capi’ hiciera gala de la famosa ‘patada voladora’.

Videos,
Venga La Alegría

Después de dedicarle a Flor Rubio su actuación en Gánale al Capi, Alfredo Adame le sacó brillo a la pista de Venga La Alegría sacando ‘los prohibidos’. Con lo que no contaba el ‘Golden Boy’ era con que ‘El Capi’ hiciera gala de la famosa ‘patada voladora’. ¡Revive el imperdible momento!

Videos