"¡Los Reyes Magos existen!”, Así fue el banderazo de salida del Juguetón 2026
El Juguetón celebra 31 años de tradición, llevando alegría y esperanza a los niños en el Día de Reyes. En el banderazo de salida de este año, Jorge Garralda confirmó que se ‘provocarán’ casi 20 millones de sonrisas, reafirmado que “los Reyes Magos existen”. Aquí los detalles.