¿Belinda y quién más? Ellos son los mexicanos que participarán en Carlota, la serie sobre la emperatriz mexicana

Belinda dejó atrás su icónica cabellera rubia para sorprender a sus fans con un impactante cambio de look luciendo ahora un elegante castaño oscuro para encarnar a Carlota en la serie inspirada en la emperatriz de México, donde compartirá créditos con Miguel Ángel Silvestre, el actor español. ¿Qué otros talentos mexicanos se unirán al elenco de la prometedora serie? ¡Aquí te decimos!