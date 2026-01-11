Benditas Mujeres: ¿Sabemos identificar la amistad disfrazada de manipulación?

En Benditas Mujeres, las conductoras de Venga la Alegría Fin de Semana ponen sobre la mesa un tema que toca fibras sensibles: la delgada línea entre la amistad y la manipulación. A través de experiencias personales y opiniones encontradas, reflexionan sobre cómo muchas veces los “buenos consejos” pueden ocultar intereses, control o influencia emocional