Benditas Mujeres: Aprendimos sobre finanzas personales y empresariales para emprendedores

¿Por qué el 52% de las empresas no supera los dos años de operación? ¿Cómo separar las finanzas personales de las empresariales? Si estás pensando en emprender, estos es para ti. Nadia Jiménez, coach de finanzas, nos contó cuál es el error financiero que cometen 6 de cada 10 emprendedores en México. ¡Ojo a los tips y consejos que nos dio sobre la ingeniería en reversa!