Benditas Mujeres: Cuando la confianza se rompe pueden salir intimidades a la luz
En Benditas Mujeres reflexionan sobre la importancia de la confianza y cómo manejar su quiebre, además de ofrecer consejos para retener información valiosa y evitar riesgos.
Durante el programa, las conductoras analizaron situaciones en las que la confianza se rompe y compartieron estrategias para enfrentar estos momentos difíciles sin perder la calma. También hablaron sobre la manera de retener la información que recibimos, destacando que a veces olvidarla puede ser más peligroso que recordarla.