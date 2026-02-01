inklusion logo Sitio accesible
Benditas Mujeres: El arte de descifrar la verdad cuando algo no cuadra, la intuición no falla

Las mujeres tienen una habilidad especial para detectar cuando algo no cuadra, incluso antes de hacer la primera pregunta.

La intuición, la observación y la buena memoria se convierten en herramientas clave para descubrir mentiras y en Benditas Mujeres analizan este tema destacando que las personas cambian en gestos, actitudes y palabras, y esos pequeños detalles suelen delatar que algo no está bien. Muchas mujeres coinciden en que no hace falta confrontar de inmediato: basta con escuchar, recordar y comparar para notar contradicciones.

