Benditas Mujeres: El arte de descifrar la verdad cuando algo no cuadra, la intuición no falla

La intuición, la observación y la buena memoria se convierten en herramientas clave para descubrir mentiras y en Benditas Mujeres analizan este tema destacando que las personas cambian en gestos, actitudes y palabras, y esos pequeños detalles suelen delatar que algo no está bien. Muchas mujeres coinciden en que no hace falta confrontar de inmediato: basta con escuchar, recordar y comparar para notar contradicciones.