Benditas Mujeres: la delgada línea entre ser buen hijo y buen esposo

En Benditas Mujeres, las conductoras de Venga la Alegría Fin de Semana analizaron los conflictos que surgen cuando la relación con la familia de tu pareja se fractura, abordando la delgada línea entre ser un buen hijo y un buen esposo. El debate giró en torno a una pregunta clave: ¿de qué lado debería ponerse él cuando hay tensiones entre su familia y su pareja? La conversación tomó relevancia al contextualizarse con la situación que actualmente rodea a una de las familias más famosas del espectáculo, los Beckham, luego de que Brooklyn Beckham declarara públicamente que existe un distanciamiento con sus padres y hermanos, presuntamente porque no aceptan a su esposa