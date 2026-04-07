Benditas Mujeres: Isabel Revuelta presenta sus libros Hijas de la Historia

¿Sabes quiénes son las hijas de la historia? ¿Qué aportaron? ¿Qué error cometieron? ¿Conoces de aquellas mujeres que cambiaron a México a través de los años? Ferka Quiroz recibió, en Benditas Mujeres, a la Mtra. Isabel Revuelta, quien nos contó de sus libros Hijas de la Historia. A lo largo de dos tomos, Isabel Revuelta repasa la vida y obra de 18 personajes históricos, a quienes la historia no ha hecho justicia.