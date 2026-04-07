Benditas Mujeres: Isabel Revuelta presenta sus libros Hijas de la Historia
El día de hoy en Benditas Mujeres, Isabel Revuelta nos compartió los detalles de Hijas de la Historia, los libros donde repasa la vida de 18 mujeres históricas.
¿Sabes quiénes son las hijas de la historia? ¿Qué aportaron? ¿Qué error cometieron? ¿Conoces de aquellas mujeres que cambiaron a México a través de los años? Ferka Quiroz recibió, en Benditas Mujeres, a la Mtra. Isabel Revuelta, quien nos contó de sus libros Hijas de la Historia. A lo largo de dos tomos, Isabel Revuelta repasa la vida y obra de 18 personajes históricos, a quienes la historia no ha hecho justicia.