Benditas Mujeres: ¿La costumbre es más fuerte que el amor?

¿La costumbre es más fuerte que el amor? En muchas relaciones, lo que parece amor a veces es solo la inercia de lo conocido, el refugio de lo cotidiano. Sin embargo, el amor verdadero no es automático, es una elección constante. La clave está en no perderse a uno mismo en ese proceso, en amar sin dejar de ser feliz, sin renunciar a la propia esencia.