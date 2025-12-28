Benditas Mujeres: Los propósitos que sí cumplimos de 2025
Hoy, las mujeres reflexionan sobre los objetivos que cumplieron durante este 2025, esas metas que se fijaron como propósitos cuando despidieron el 2024 y le daban la bienvenida a este año nuevo.
En Benditas Mujeres: nuestras conductoras reflexionan sobre los propósitos que sí cumplieron durante este 2025, así como las metas que tienen para el próximo año. Retos personales y laborales son los que destacan en cada una de ellas, además, de los mejores deseos para sus familias.