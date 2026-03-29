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Benditas Mujeres: Ser migajero es aceptar menos de lo que mereces

En Benditas Mujeres las conductoras debaten ¿qué es ser migajero? y las veces en las que hemos estado en ese papel.

Por: Dulce Olvera

Últimamente se ha incrementado el termino de “migajero” y en Benditas Mujeres las conductoras debaten quiénes son este tipo de personas y en alguna situación nos hemos encontrado ahí, pues muchas veces el ser migajero es aceptar menos de lo que uno merece, estar tras lo que queremos y tenerlo que pedir, ya sea en el amor o amistades.

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