Benditas Mujeres: Ser migajero es aceptar menos de lo que mereces

Últimamente se ha incrementado el termino de “migajero” y en Benditas Mujeres las conductoras debaten quiénes son este tipo de personas y en alguna situación nos hemos encontrado ahí, pues muchas veces el ser migajero es aceptar menos de lo que uno merece, estar tras lo que queremos y tenerlo que pedir, ya sea en el amor o amistades.