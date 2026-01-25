Benditas Mujeres: ¿Te han balconeado?

En Benditas Mujeres, las conductoras abrieron su corazón para hablar de las situaciones difíciles que han vivido tanto ellas como sus familias al ser “ventaneadas” en el ojo público. Durante la charla, compartieron cómo han manejado la presión mediática y las críticas que esto provoca en su entorno más cercano. Además, confesaron si en algún momento han “balconeado” a una amiga y de qué manera