Benditas Mujeres: Lo que debes hacer en caso de sufrir violencia de género en el matrimonio

¿Cuándo en una situación dentro de un matrimonio se considera violencia de género? Muchas mujeres quieren salir de alguna relación violenta, pero no saben cómo. Por eso, en Benditas Mujeres platicamos con Mariana Gutiérrez una abogada que nos ayudó a entender qué pasa cuando una mujer decide divorciarse por violencia de género y cómo preotegerse ella misma y a sus hijos. ¿Miedo a que el sistema falle? ¿Miedo a la falta de apoyo? ¿A dónde acudir? ¿Miedo a represalias? ¡Toma nota y comparte!