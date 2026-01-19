inklusion logo Sitio accesible
¡Alivio y relajación! Estos son los beneficios del tratamiento con ventosas

Si quieres aliviar el dolor de espalda, mejorar la circulación sanguínea o simplemente relajarte, Kristal Silva nos compartió una excelente opción en Ponte Bonita: tratamiento con ventosas. ¡Ojo a los beneficios para los tratamientos estéticos!

