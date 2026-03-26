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¡Así reaccionó Benny Ibarra a la participación de Paulina Rubio en el Vive Latino!

Benny Ibarra aplaude el éxito de sus amigos de Timbiriche y reaccionó a la participación de Paulina Rubio en el Vive Latino. ¿Renovarán sus votos matrimoniales? ¡Checa lo que confesaron!

Benny Ibarra aplaude el éxito de sus amigos de Timbiriche y así reaccionó a la participación de Paulina Rubio en el Vive Latino. Por su parte, Celina del Villar aclaró porqué la despedida a su padre fue privada. ¿Renovarán sus votos matrimoniales? ¡Checa lo que confesaron!

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