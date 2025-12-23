Martha Higareda, Sara Corrales, ¿y quién más? Estas fueron las bodas de los famosos en el 2025

Este 2025 varios famosos llegaron al altar para jurarse amor eterno: Alejandra Capetillo y Nader Shoueiry, Martha Higareda y Lewis Howes, Sara Corrales y Damián Pasquini, Mane de la Parra y Ligia Uriarte... ¡No pierdas detalle del recuento de las bodas de los famosos en 2025!