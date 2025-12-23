inklusion logo Sitio accesible
Martha Higareda, Sara Corrales, ¿y quién más? Estas fueron las bodas de los famosos en el 2025

Este 2025 varios famosos llegaron al altar para jurarse amor eterno: Alejandra Capetillo y Nader Shoueiry, Martha Higareda y Lewis Howes, Sara Corrales y Damián Pasquini, Mane de la Parra y Ligia Uriarte... ¡No pierdas detalle del recuento de las bodas de los famosos en 2025!

