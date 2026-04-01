Broma Destrampada: ¡Le dieron toques eléctricos a conductores de Venga La Alegría! Mira quiénes se enojaron más
¡A Ricardo Casares le tuvieron miedo! Mira la divertida broma que jugaron este 1° de abril Joss y Oskarín, Los Destrampados, en el foro de Venga La Alegría.
Hoy, 1° de abril, es el Día de las Bromas. Joss y Oskarín, Los Destrampados, lo celebraron pidiéndole al equipo de Venga La Alegría que dibujaran una casa con 4 líneas; lo que los participantes no sabían es que la pluma daba toques eléctricos.