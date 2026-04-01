uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Broma Destrampada: ¡Le dieron toques eléctricos a conductores de Venga La Alegría! Mira quiénes se enojaron más

¡A Ricardo Casares le tuvieron miedo! Mira la divertida broma que jugaron este 1° de abril Joss y Oskarín, Los Destrampados, en el foro de Venga La Alegría.

Hoy, 1° de abril, es el Día de las Bromas. Joss y Oskarín, Los Destrampados, lo celebraron pidiéndole al equipo de Venga La Alegría que dibujaran una casa con 4 líneas; lo que los participantes no sabían es que la pluma daba toques eléctricos.

Tags relacionados
Juegos

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo
  • Regional News
  • adn40
  • Mundo Sorprendente TV
  • Vida Plena TV
  • TV Azteca Internacional
Programación de TV Azteca En Vivo