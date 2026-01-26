Camila Fernández confirma la pronta recuperación de Alejandro Fernández tras cirugía de apéndice

Camila Fernández aseguró que su padre, el cantante Alejandro Fernández, se recupera de manera satisfactoria luego de haber sido sometido a una operación de apéndice de urgencia. Con tranquilidad, la cantante adelantó que muy pronto se podrá ver nuevamente a “El Potrillo” arriba de los escenarios. Asimismo, señaló que el próximo mes de febrero la familia Fernández recordará el natalicio de su abuelo, el legendario Vicente Fernández.