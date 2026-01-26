inklusion logo Sitio accesible
Camila Fernández confirma la pronta recuperación de Alejandro Fernández tras cirugía de apéndice

La cantante aseguró que “El Potrillo” se encuentra estable, de buen ánimo y listo para regresar a los escenarios en breve.

Camila Fernández aseguró que su padre, el cantante Alejandro Fernández, se recupera de manera satisfactoria luego de haber sido sometido a una operación de apéndice de urgencia. Con tranquilidad, la cantante adelantó que muy pronto se podrá ver nuevamente a “El Potrillo” arriba de los escenarios. Asimismo, señaló que el próximo mes de febrero la familia Fernández recordará el natalicio de su abuelo, el legendario Vicente Fernández.

