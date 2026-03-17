Lo que debes saber de la reconstrucción de seno por cáncer de mama
Pedro Prieto platicó, Sin Tanto Rollo, con el Dr. Gamaliel Valdés Román, médico cirujano estético, sobre la reconstrucción de seno por cáncer de mama.
El Dr. Gamaliel Valdés Román, médico cirujano estético, profundizó sobre la reconstrucción de seno por cáncer de mama, una cirugía estética que sucedería después de las quimioterapias o radioterapias. Entre otras cosas, puntualizó sobre la importancia de la autoexploración para la prevención del cáncer, los cuatro tipos de cáncer, personas y edades más propensas, alimentos y más. ¡Infórmate y comparte!