¿Enamoradísimos? Así captaron a Luis Miguel y Paloma Cuevas saliendo de un restaurante en Madrid

Medios españoles publicaron recientes fotografías de Luis Miguel y Paloma Cuevas saliendo de una cena en Madrid, donde ‘El Sol’ se ha dado la libertad de pasear por las calles.

Medios españoles publicaron recientes fotografías de Luis Miguel y Paloma Cuevas saliendo de una cena en Madrid. Se sabe que, por el momento, ‘El Sol’ vive en un barrio exclusivo en la capital española y se ha dado la libertad de pasear por las calles. ¿Será la relación más estable del astro mexicano?

