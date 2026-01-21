¿Enamoradísimos? Así captaron a Luis Miguel y Paloma Cuevas saliendo de un restaurante en Madrid
Medios españoles publicaron recientes fotografías de Luis Miguel y Paloma Cuevas saliendo de una cena en Madrid. Se sabe que, por el momento, ‘El Sol’ vive en un barrio exclusivo en la capital española y se ha dado la libertad de pasear por las calles. ¿Será la relación más estable del astro mexicano?