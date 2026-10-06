"¡Le encanta enseñar las tangas!”, Carlos Trejo arremete contra Manelyk, Azalia, Fernando y Adame
Luego de su paso por La Granja VIP, Carlos Trejo está de regreso y arremetió contra Manekyk, Azalia, Fernando y envió un ‘dardo’ a Alfredo Adame.
Tras su salida de La Granja VIP, Carlos Trejo no se guardó nada y empezó a echar tierra, paja y todo lo que se encontró en el corral. Luego de arremeter contra Azalia, Fernando y Manelyk, el ‘Cazafantasmas’ reveló que sí logró hacer algunas amistades. ¡Ojo al recadito que le envió a Alfredo Adame!