“Voy a seguirle dedicando cada triunfo”, Carolina Ross se sincera sobre el fallecimiento de su padre
Como pocas veces, Carolina Ross abrió su corazón para hablar sobre uno de los episodios más dolorosos de su vida: la sorpresiva muerte de su padre ocurrida hace casi dos años. Además de revelar que ha estado tomando terapia, la cantante contó que se refugió en la música y por esa vía, trata de honrar la memoria de su padre.