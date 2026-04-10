¿CazzuÁngela? Christian Nodal desata la polémica con la modelo de su nuevo video. ¿A quién se parece?
¿Casualidad o estrategia? Cientos de internautas cuestionan el nuevo video de Christian Nodal de la canción “Un Vals” por su parecido con Ángela Aguilar y Cazzu.
¿Casualidad o estrategia? Cientos de internautas cuestionan el nuevo video de Christian Nodal de la canción “Un Vals”. Y es que la modelo tendría un gran parecido con Ángela Aguilar y Cazzu. Como era de esperarse, el video ya cuenta con un importante número de reproducciones.