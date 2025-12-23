"¡Enfoquémonos en las bendiciones!”, Ceci de la Cueva revela por qué tiene sentimientos ‘agridulces’ esta Navidad
Ceci de la Cueva nos compartió cómo se prepara cada año para recibir la Navidad a pesar de tener mucho trabajo en estas fechas. Además, reveló por qué considera que en las fiestas navideñas el intercambio de regalos no es lo más importante y contó por qué tiene sentimientos encontrados en esta época pese al éxito de Wicked, cinta en la que prestó su voz.