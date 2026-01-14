Cecilia Galliano se confiesa como buena suegra y agradece el amor que ha recibido su hijo

Luego de que Angelique Boyer confesara que aconseja al hijo de Sebastián Rulli y Cecilia Galliano en temas del corazón, la conductora argentina agradeció que su hijo esté rodeado de amor y buenos ejemplos. Lejos de celos o dramas, Cecilia Galliano confiesa que se ha convertido en una suegra consentidora, acompañando a su hijo y a su novia en cada etapa.