“No hay nada más importante en la vida que la familia”, Chantal Andere reacciona a la decisión de Ana Bárbara sobre su carrera

Venga La Alegría

Chantal Andere reacciona a la decisión de su excuñada Ana Bárbara de alejarse de los escenarios para priorizar a su familia. Además, confesó si en algún momento ha pensado tomarse una pausa en su carrera como actriz y reveló las condiciones que impone para poder estar con los suyos.

