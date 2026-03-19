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¡Ana Bárbara no está sola! Chiquis le mostró su apoyo y aclaró si participaría en una colaboración de desamor

Chiquis dejó claro que respalda a Ana Bárbara en medio del escándalo por la infidelidad de su esposo Ángel Muñoz y le envió un mensaje a la cantante de regional.

Chiquis dejó claro que respalda a Ana Bárbara en medio del escándalo por la infidelidad de su esposo Ángel Muñoz y le envió un mensaje a la cantante de regional mexicano y a las mujeres que han pasado por alguna situación similar. ¿Chiquis haría una colaboración de desamor con Ana Bárbara aprovechando la complicada experiencia? Esto reveló Chiquis.

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