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¿Salía con la amiga de su mamá? Chiquis reacciona a las polémicas declaraciones de Lupillo Rivera

Chiquis reaccionó a las declaraciones de Lupillo Rivera, quien en su libro ventiló una supuesta relación de Chiquis con una amiga de Jenni Rivera. Checa todo lo que reveló Chiquis.

Chiquis reaccionó a las declaraciones de Lupillo Rivera, quien en su libro ventiló una supuesta relación de Chiquis con una amiga de Jenni Rivera. También, habló de su papá y del perdón que le otorgó, del pleito familiar por la herencia de Jenni Rivera, de la pérdida de su bebé y de su sueño de formar una familia. Aquí todo lo que reveló Chiquis.

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