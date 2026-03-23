¿Ya no se mudará a México? Chiquis reveló por qué se han retrasado sus planes de cambio de casa
Chiquis compartió con la prensa la razón por la cual aún no se ha mudado a México como lo anunció hace unos meses y reaccionó al reciente romance de Lupillo Rivera.
Chiquis compartió con la prensa la razón por la cual aún no se ha mudado a México como lo anunció hace unos meses y aseguró que su matrimonio con Emilio Sánchez será para toda la vida, tal como lo imaginó. Además, reaccionó al reciente romance de Lupillo Rivera y habló de las acusaciones contra su abuelo, Pedro Rivera.