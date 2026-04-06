¿Habrá reality? ¡Christian Nodal conquistó República Dominicana!
Christian Nodal se presentó ante miles de seguidores en República Dominicana, quienes corearon cada uno de sus éxitos. ¿Nodal prepara un reality? Esto reveló a medios locales.
Christian Nodal se presentó ante miles de seguidores en República Dominicana, quienes corearon de principio a fin cada uno de sus éxitos. El cantante viajó junto a Ángela Aguilar y ambos aprovecharon cada instante para demostrar su amor. ¿Será que Nodal prepara un reality? Esto fue lo que contó a medios locales.