¿Christian Nodal llegó a pensar en quitarse la vida? Las cosas que NO sabes sobre el cantante

En la Zona de Espectáculos, tenemos una cápsula con datos que seguramente no sabías sobre Christian Nodal; desde el momento más difícil que pasó en su infancia, hasta su anime favorito de toda la vida. Además, Eugenia Cauduro reapareció ante las cámaras de Venga La Alegría tras enfrentar la dolorosa pérdida de su madre, Silvia Rodríguez.