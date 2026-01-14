inklusion logo Sitio accesible
"¡Lo están difamando!", Cibad Hernández tomará acciones legales contra quien asegure que es un estafador

Cibad Hernández, pareja de Alicia Villarreal, tomará acciones legales contra los medios de comunicación y personas que aseguran estafó supuestamente a una expareja.

Cibad Hernández, pareja de Alicia Villarreal, tomará acciones legales contra los medios de comunicación y personas que aseguran estafó supuestamente a una expareja. Esto fue lo que explicó el abogado del conferencista, quien, entre otras cosas, desmintió que Cibad Hernández sea el nuevo manager de Alicia Villarreal.

