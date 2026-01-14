"¡Lo están difamando!”, Cibad Hernández tomará acciones legales contra quien asegure que es un estafador
Cibad Hernández, pareja de Alicia Villarreal, tomará acciones legales contra los medios de comunicación y personas que aseguran estafó supuestamente a una expareja. Esto fue lo que explicó el abogado del conferencista, quien, entre otras cosas, desmintió que Cibad Hernández sea el nuevo manager de Alicia Villarreal.