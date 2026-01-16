¡Perdidos de Sinaloa y Alta Consigna revelan detalles del cierre de La Parranda Tour en la Arena CDMX!
¡Fueron casi 70 fechas! Los Perdidos de Sinaloa y Alta Consigna nos visitaron para contarnos todos los detalles del cierre de su gira La Parranda Tour que sucederá esta noche en la Arena CDMX. ¿Qué viene para el 2026? ¡Checa todo lo que revelaron!