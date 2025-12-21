¡Sorprende en tus celebraciones de fin de año! Descubre cómo preparar jamón glaseado con puré de camote y malvaviscos

Para estas fiestas decembrinas principalmente Navidad y Año nuevo prepara una deliciosa cena con con un jamón de pierna glaseado acompañado de puré de de camote y malvaviscos, todo esto con los mejores consejos de los chefs Ismael Zhu Li y Viviana Barbosa. Una propuesta festiva llena de sabor y tradición para que tu mesa brille y conquiste a todos tus invitados.