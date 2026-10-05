"¡Eso es una extorsión!”, El abogado de Maribel Guardia anuncia nuevas medidas contra Imelda Tuñón

Imelda Tuñón habría amenazado a Maribel Guardia vía mansajes de texto con no volver a ver su nieto; así lo explicó el abogado de la actriz, quien aseguró que todo se derivó de la supuesta salida de Imelda Tuñón del país con su hijo y que ella misma publicó que se iba a vivir a Estados Unidos con el menor. Estas son las nuevas medidas legales que tomó el abogado de Maribel Guardia.