"¡Eso es una extorsión!”, El abogado de Maribel Guardia anuncia nuevas medidas contra Imelda Tuñón
El abogado de Maribel Guardia reveló en exclusiva para VLA que la actriz habría sido amenazada, por parte de Imelda Tuñón, de no volver a ver a su nieto.
Imelda Tuñón habría amenazado a Maribel Guardia vía mansajes de texto con no volver a ver su nieto; así lo explicó el abogado de la actriz, quien aseguró que todo se derivó de la supuesta salida de Imelda Tuñón del país con su hijo y que ella misma publicó que se iba a vivir a Estados Unidos con el menor. Estas son las nuevas medidas legales que tomó el abogado de Maribel Guardia.