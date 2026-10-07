"¡La veo maravillosa!”, Maribel Guardia comparte cómo fue su reciente encuentro con Yolanda Andrade
Tras compartir cómo fue su encuentro con Yolanda Andrade luego de que dejara de lado algunos medicamentos, Maribel Guardia compartió una anécdota con Mitzy.
Maribel Guardia compartió en redes sociales su encuentro con Yolanda Andrade y reveló cómo vivió este momento tan especial. Ahora que pudo convivir de cerca con su amiga, Maribel Guardia habló de los cambios que Yolanda ha hecho en su tratamiento después de que decidiera dejar algunos medicamentos. ¡Ojo a la anécdota que Maribel Guardia compartió de Mitzy!