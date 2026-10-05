¿Tienes asegurado a tu lomito? ¡Así funcionan los seguros de mascotas!
¡No gastes miles de pesos en emergencias! Porque tu lomito también es parte de la familia, Alicia Carreto explicó cómo funcionan los seguros de mascotas.
Una emergencia médica de una mascota implica un gasto desde los 10 mil hasta los 40 mil pesos, dependiendo de la gravedad, y un seguro para tu mascota no sólo protege a tu peludito, también protege tu bolsillo. ¿Sabes cómo funcionan los seguros de mascotas? Alicia Carreto, experta en seguros y fianzas, explicó todos los detalles. ¡Ojo al testimonio de la pesadilla que vivió Salma Quiñones con Mojito!