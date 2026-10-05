¿Tienes asegurado a tu lomito? ¡Así funcionan los seguros de mascotas!

Una emergencia médica de una mascota implica un gasto desde los 10 mil hasta los 40 mil pesos, dependiendo de la gravedad, y un seguro para tu mascota no sólo protege a tu peludito, también protege tu bolsillo. ¿Sabes cómo funcionan los seguros de mascotas? Alicia Carreto, experta en seguros y fianzas, explicó todos los detalles. ¡Ojo al testimonio de la pesadilla que vivió Salma Quiñones con Mojito!