¡Los niños responden! ¿Cómo lidian con el bullying escolar? ¿Quién es más estricto? Checa lo que revelaron en El Club de los Corazones Rotos
Los niños contestaron sin filtro cómo lidian con el bullying escolar y terminaron con el mito. : ¿quién es más estricto, papá o mamá? ¡No pierdas detalle!
En una edición muy especial de El Club de los Corazones Rotos, los niños contestaron sin filtro cómo lidian con el bullying escolar y terminaron con el mito: ¿quién es más estricto, papá o mamá? ¡No pierdas detalle de sus imperdibles respuestas!