¡Así podrás poner límites de manera sana para cuidar tu bienestar! Estas son las recomendaciones del psicólogo Luis Ling

¿Qué significa poner límites? ¿Las costumbres han anulado nuestra esencia? ¿Por qué sentimos culpa por poner límites? Cada 7 de enero se conmemora el Día de No Aguantar Más y, aunque la fecha habría comenzado como una ‘broma’, rápidamente se convirtió en un llamado para decir: ¡alto! Por ello, Luis Ling, psicólogo clínico, nos compartió tips para poner límites de manera sana.

