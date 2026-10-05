"¡Pegó, gracias a Dios!”, Camila Fernández comparte su emoción por su nuevo embarazo

Luego de que Camila Fernández rompiera en llanto en el escenario al cantar “Hermoso cariño” este fin de semana, la cantante compartió su felicidad por la bendición de estar esperando a su segundo bebé. Camila Fernández explicó que esta nueva gestación la recibe como una verdadera bendición y, aunque aún no conoce el sexo del bebé, aseguró que el bebé será recibido con todo el amor de la familia. ¿Cómo recibió la noticia Alejandro Fernández? ¡Aquí los detalles!