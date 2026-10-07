¿Cómo reponerse de una infidelidad? Andrés Vernazza profundizó sobre el término y habló de la infidelidad por venganza

¿Qué se debe entender por infidelidad? ¿Un ‘like’ podría entenderse como infidelidad? Es muy común verse involucrado en una situación de infidelidad en la que seamos protagonistas o nos la hayan aplicado. ¿Has pensado sobre las causas de que esto suceda? Andrés Vernazza, autor y conferencista, nos acompañó para profundizar sobre las infidelidades. ¿Qué hacer para reponerse de una infidelidad? ¡Toma nota y comparte!